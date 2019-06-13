З артилерії 152 калібру бойовики сьогодні обстріляли село Борівське на Луганщині. Минулося без втрат - повідомили у штабі. Загалом, за добу 28 ворожих обстрілів, одно армійця поранено.

Найгарячіше було саме на Луганському напрямку. У Золотому-4 мінометний снаряд влучив у вікно квартири, людей у помешканні в цей час не було. Вогнем у відповідь військовики знищили одного окупанта, трьох поранили.