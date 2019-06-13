Пенсионер выиграл в лотерею миллион долларов [ Редактировать ]
В Америке 68-летний мужчина выиграл в лотерею 1 млн долларов, сообщает UPI.
Пенсионер купил лотерейный билет на розыгрыш и не посмотрел на результаты.
"На следующий день я пошел по делам. Возле магазина, где я прежде купил билет, услышал, как кто-то сказал, что вчера выиграли 1 млн долл. по билету, купленному в этом магазине. Я тут же пошел проверять свой билет. Оказалось, я и есть тот счастливчик, который сорвал лотерейный куш", - говорит мужчина.
Напомним, ранее сообщалось, что девушка впервые купила лотерейный билет и сорвала джекпот, а также что студент неожиданно выиграл в лотерею $1 миллион.
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