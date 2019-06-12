В Великобритании мужчина неожиданно выиграл в популярную лотерею 123 млн фунтов (4,1 млрд гривен). Это третий по величине приз в истории Соединенного Королевства. Об этом пишет The Independent.

Читайте также Женщина неожиданно разбогатела благодаря печенью

Сообщается, что имя победителя пока неизвестно, однако ему посчастливилось угадать пять основных и два дополнительных номера.

Представитель Британской национальной лотереи Энди Картер сказал: "Один очень везучий обладатель билета сорвал весь куш. Он выиграл джекпот в размере 123 млн фунтов в лотерее. Этот выигрыш стал третьим по величине в истории Соединенного Королевства".

Отмечается, что самый большой приз в Соединенном Королевстве в 2011 году получила семейная пара из Шотландии. Тогда они выиграли 160 млн фунтов (5,3 млрд гривен). Большую часть денег они отдали на развитие спорта и на поддержку правящей в регионе Шотландской национальной партии.

Напомним, ранее сообщалось, что девушка впервые купила лотерейный билет и сорвала джекпот, а также что студент неожиданно выиграл в лотерею $1 миллион.