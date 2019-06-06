Студент неожиданно выиграл в лотерею $1 миллион [ Редактировать ]
20-летний житель американского штата Нью-Джерси Кристофер Хризантопулос выиграл 1 млн долл. в лотерею, передает "УНН".
"Этим летом мне не придется искать подработку", - комментирует выигрыш счастливый студент.
Американец решил потратить часть денег на отпуск с семьей. Еще часть - отложить на будущее.
Ранее сообщалось, что женщина неожиданно разбогатела благодаря печенью.
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