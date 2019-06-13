НБУ снизил курс евро [ Редактировать ]
На пятницу, 14 июня, Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс евро на 7 копеек до 29,82 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 14 июня установлен на уровне 2982,2242 гривны за 100 евро (-7,2621 грн).
При этом курс евро на 13 июня составляет 2989,4863 гривны за 100 евро.
Скриншот bank.gov.ua
Раньше сообщалось о том, что курс доллара на межбанке значительно упал. 10 июня доллар снизился на 17 копеек, в то время, как гривна укрепилась и немного поднялась в цене.
Раньше сообщалось о том, что Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу года доллар может подорожать до 28,66 грн. А в январе-марте 2019 года сократились бюджетные расходы на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
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