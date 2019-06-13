На пятницу, 14 июня, Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс евро на 7 копеек до 29,82 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 14 июня установлен на уровне 2982,2242 гривны за 100 евро (-7,2621 грн).

При этом курс евро на 13 июня составляет 2989,4863 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Раньше сообщалось о том, что курс доллара на межбанке значительно упал. 10 июня доллар снизился на 17 копеек, в то время, как гривна укрепилась и немного поднялась в цене.