В среду, 12 июня, в Польше, в районе города Мендзыжеч, случилось ДТП, жертвами которого стали трое граждан Украины. Об этом сообщает местный портал raportdrogowy.interia.pl.

Еще один украинец находится в больнице в тяжелом состоянии.

По неизвестной причине водитель Opel Astra потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево.

Читайте также Под Киевом в страшном ДТП пострадали семь человек (фото)

Двое украинцев погибли на месте происшествия. Двое выживших в очень тяжелом состоянии были госпитализированы.

"К сожалению, несмотря на усилия врачей, один из них умер во время операции. Погибшие были в возрасте от 31 до 38 лет. Четвертый из участников аварии - 19-летний украинец - находится в больнице в Гожуве, его состояние очень тяжелое", - указывает портал.

Расследование ДТП проводится под надзором районной прокуратуры в Мендзыжече.

Ранее сообщалось, что в Турции автобус с туристами попал в страшное ДТП, а также что в Польше во время крупного ДТП, в котором столкнулись семь авто, украинец пришел на помощь пострадавшим. Также в Николаеве столкнулись микроавтобус "Газель" и минивэн Fiat Doblo.