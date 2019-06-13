Украинцы стали жертвами жуткого ДТП в Польше [ Редактировать ]
В среду, 12 июня, в Польше, в районе города Мендзыжеч, случилось ДТП, жертвами которого стали трое граждан Украины. Об этом сообщает местный портал raportdrogowy.interia.pl.
Еще один украинец находится в больнице в тяжелом состоянии.
По неизвестной причине водитель Opel Astra потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево.
Двое украинцев погибли на месте происшествия. Двое выживших в очень тяжелом состоянии были госпитализированы.
"К сожалению, несмотря на усилия врачей, один из них умер во время операции. Погибшие были в возрасте от 31 до 38 лет. Четвертый из участников аварии - 19-летний украинец - находится в больнице в Гожуве, его состояние очень тяжелое", - указывает портал.
Расследование ДТП проводится под надзором районной прокуратуры в Мендзыжече.
Ранее сообщалось, что в Турции автобус с туристами попал в страшное ДТП, а также что в Польше во время крупного ДТП, в котором столкнулись семь авто, украинец пришел на помощь пострадавшим. Также в Николаеве столкнулись микроавтобус "Газель" и минивэн Fiat Doblo.
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