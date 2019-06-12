Под Киевом в страшном ДТП пострадали сечь человек Фото: dsns.gov.ua

В среду, 12 июня под Киевом в ДТП пострадали семь человек. Происшествие случилось на 142 км трассы Киев - Одесса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС.

"Бойцы ГСЧС отключили аккумуляторы автомобилей от питания, чтобы избежать возгорания и передали пострадавших в руки медицинских работников. В результате ДТП пострадали семь человек которые доставлены в Жашковскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Фото: dsns.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Турции автобус с туристами попал в страшное ДТП, а также что в Польше во время крупного ДТП, в котором столкнулись семь авто, украинец пришел на помощь пострадавшим. Также в Николаеве столкнулись микроавтобус "Газель" и минивэн Fiat Doblo.