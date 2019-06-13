Война на Донбассе: план Кучмы поддержали в ОБСЕ [ Редактировать ]
В четверг, 13 июня, стало известно о том, что в ОБСЕ приветствует возобновление рабочей атмосферы на последнем заседании ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Также в организации поддерживают озвученные представителем Украины Леонидом Кучмой инициативы. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Мирослав Лайчак на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве, передает "Укринформ".
"Мы приветствуем ту рабочую атмосферу, которая возобновилась в Трехсторонний контактной группе, и также приветствуем четыре инициативы, озвученные вторым президентом Кучмой. Они имеют потенциал, который может изменить всю риторику конфликта, и мы надеемся, что все игроки на этой арене поддержат эти инициативы", - сказал Лайчак.
Он отметил, что цель его визита в Украину - каким образом вдохновить новое руководство страны совместно подумать, как можно облегчить гуманитарную ситуацию в Донбассе в интересах народа Украины.
"Конечно, важной предпосылкой достижения положительных сдвигов является гарантированный и постоянный режим прекращения огня", - подчеркнул председатель ОБСЕ.
Ранее мы писали о том, что на Донбасс приехала делегация СНБО. А глава СНБО назвал приоритеты в обороне Украины.
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