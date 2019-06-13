Война на Донбассе: глава ОБСЕ назвал шаги для урегулирования конфликта [ Редактировать ]
Мирослав Лайчак, председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, и Павел Климкин, министр иностранных дел Украины, обсудили шаги урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом пишет "РБК-Украина".
Также эти шаги по урегулированию ситуации на Донбассе Лайчак обсуждал с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Во время своего первого визита я подготовил девять конкретных мер или шагов, которые я сегодня обсуждал с Павлом Климкиным. Также ранее эти самые шаги я обсуждал с министром Лавровым. Среди них - ремонтные работы в Станице Луганской, защита объектов гражданской инфраструктуры, проведение разминирования в гуманитарных целях, открытие дополнительных пунктов въезда-выезда, обмен удерживаемыми лицами, восстановление пассажирского сообщения через линию соприкосновения...", - рассказал Лайчак.
По его словам, первым шагом к урегулированию ситуации на Донбассе должно быть прекращение огня.
"К сожалению, с момента моего первого визита в январе в Украине мало изменилось с обеих сторон линии соприкосновения", - добавил он.
Ранее мы писали о том, что на Донбасс приехала делегация СНБО. А глава СНБО назвал приоритеты в обороне Украины.
по теме
На Донбассе обстреляли наблюдателей ОБСЕ
Во второй половине дня, 9 июня, на Донбассе во время мониторинга ситуации патруль миссии ОБСЕ попал в зону обстрела из стрелкового оружия
Война на Донбассе: украинские позиции обстреляли из запрещенных минометов
За сутки, 10 июня, на Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня
На Донбассе погибли украинские военные
За сутки 4-5 июня, в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования России 20 раз нарушили режим прекращения огня
Война на Донбассе: в штабе доложили о ситуации
За сутки, 4 июня, на Донбассе враг трижды нарушил режим прекращения огня
Война на Донбассе: в штабе доложили о ситуации
С начала суток, 31 мая, по состоянию на 18:00, на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня,