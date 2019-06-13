Мирослав Лайчак, председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, и Павел Климкин, министр иностранных дел Украины, обсудили шаги урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом пишет "РБК-Украина".

Также эти шаги по урегулированию ситуации на Донбассе Лайчак обсуждал с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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"Во время своего первого визита я подготовил девять конкретных мер или шагов, которые я сегодня обсуждал с Павлом Климкиным. Также ранее эти самые шаги я обсуждал с министром Лавровым. Среди них - ремонтные работы в Станице Луганской, защита объектов гражданской инфраструктуры, проведение разминирования в гуманитарных целях, открытие дополнительных пунктов въезда-выезда, обмен удерживаемыми лицами, восстановление пассажирского сообщения через линию соприкосновения...", - рассказал Лайчак.

По его словам, первым шагом к урегулированию ситуации на Донбассе должно быть прекращение огня.

"К сожалению, с момента моего первого визита в январе в Украине мало изменилось с обеих сторон линии соприкосновения", - добавил он.

Ранее мы писали о том, что на Донбасс приехала делегация СНБО. А глава СНБО назвал приоритеты в обороне Украины.