Речниця Дональда Трампа йде у відставку [ Редактировать ]
Нова втрата у команді Дональда Трампа. Із посади речниці американського президента йде Сара Сандерс. Свою посаду вона має покинути наприкінці червня.
Сандерс планує балотуватись у губернаторки рідного для неї штату Арканзас.
У своєму Twitter Трамп подякував речниці за три з половиною роки спільної праці та висловив сподівання на подальший злет її політичної кар'єри.
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