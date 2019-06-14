Свою посаду вона має покинути наприкінці червня

Нова втрата у команді Дональда Трампа. Із посади речниці американського президента йде Сара Сандерс. Свою посаду вона має покинути наприкінці червня.

Сандерс планує балотуватись у губернаторки рідного для неї штату Арканзас.

У своєму Twitter Трамп подякував речниці за три з половиною роки спільної праці та висловив сподівання на подальший злет її політичної кар'єри.