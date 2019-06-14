14 июня 2014 года в небе над Луганском сотрудники российской военной разведки сбили военно-транспортный самолет Министерства обороны Украины ИЛ-76. В катастрофе погибли 49 украинских военнослужащих. В Службе безопасности Украины заявили о наличии неопровержимых доказательств того, что решение сбить самолет было принято в Кремле и приведено в действие частной военной компанией Вагнера. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, в СБУ читают, что приказ отдал командующий 58 армией ВС России генерал-майор Евгений Никифоров.

"Более того, исполнители убийства украинских воинов - Дмитрий Уткин, Андрей Гуралев и Андрей Лебедев, после возвращения в Россию были отмечены Путиным официальными государственными наградами "Орденами мужества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2017 году глава СБУ Василий Грицак сообщил, что следователи Службы безопасности выписали уведомление о подозрении руководителю ЧВК Вагнера Дмитрию Уткину.

"Несмотря на то, что российские военные преступники постоянно находятся или на территории страны-агрессора, или в составе тайных контингентов сухопутных подразделений военной разведки России в Сирии и странах Африки, Служба безопасности делает все возможное, чтобы привлечь их к ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 июня 2014 года возле аэропорта "Луганск" боевиками был сбит украинский Ил-76. По самолету выстрелили из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" и зенитной установки ЗУ-23. Погибли 49 человек: 40 десантников 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригады и девять членов экипажа. Также мы писали о том, что суд принял важное решение о причастности России.