Міжнародна спільна слідча група Joint Investigation Teams, яка займається розслідуванням катастрофи рейсу МН17, наступного тижня планує оприлюднити імена осіб, відповідальних за загибель лайнера. Про це повідомила нідерландська агенція NOS, посилаючись на прокуратуру Нідерландів.

Нагадаю, раніше JIT вже повідомляла, що лайнер збили з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належав 53 зенітній бригаді збройних сил Росії. Комплекс привезли з Курська на Донбас 25 червня 2014 року, а після катастрофи відіслали назад.

У Нідерландах продемонстрували виявлені на Донбасі залишки ракети "Бук". На корпусі її двигуна був номер, який вказує на виробника -"Долгопрудненське науково-виробниче підприємство". Рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над територією, контрольованою російськими найманцями, неподалік Тореза Донецької області, 17 липня 2014 року. В результаті всі пасажири та члени екіпажу - 298 осіб - загинули.