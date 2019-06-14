В ефірі програми телеканалу "Інтер" в ток-шоу "Подробиці вибору" експерти та політики обговорили питання про розпуск Ради та наскільки рейтинги політичних сил відповідають дійсності.

На скільки вірогідним є те, що Конституційний суд визнає неконституційним указ президента про розпуск Ради?

Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права: КСУ буде треба пояснити, хто правий і чому. Їм потрібно буде надати відповідь на питання, навіть якщо рішення буде визнано неконституційним. Рішення КСУ не може бути оскарженим. Вже виборчий процес почався.

Вадим Карасев, політолог: Політичний фактор завжди впливає на ті чи інші юридичні рішення. З одного боку, Конституційний суд має враховувати те, що є запит суспільства на те, щоб парламент оновився. Щоб він був достроково розпущенним. З іншого боку, Конституційний суд має теж зверати увагу на те, які підстави є юридичними.

Ірина Венедиктова, радниця Володимира Зеленського з правових питань: Конституційний суд є важливим органом для суспільства. Зараз стоїть виклик перед Конституційним судом взагалі показати, що це орган, який є незалежним арбітром і який мусить діяти суто в правовому полі. Звичайно, що сусільство вимагає набагато більше, ніж те, що орган має зробити, тому КСУ має бути дуже професійним.

Альона Шкрум, народний депутат "Батьківщина": Для України вибори потрібні зараз. Перше, я була в парламенті і бачила, що коаліції не має вже декілька років. Не було голосів і кожного дня ми говорили про те, що коаліції вже немає. Коли президент подає указ про розуск парламенту, він має право це робити за Конституцією. Чи є довіра до Конституційного суду? Звичайно ні.

Як вам рейтинги? Наскільки вони відповідають дійсності?

Денис Марчук, "Аграрна партія": За нашим підрахунком, у нас порядком 7%-7,5%. Важко побачити, як фокус-групи виізжають у села і допитують. У нас сьогодні 185 керівників селищних рад, 4500 депутатів і невже аграрна партія не попадє в рейтинги? 10 000 000 виборців села вже готові віддати свій голос за тих, хто буде представляти і створювати нову ідею розвитку українського села. Тому "Аграрна партія" буде в новому парламенті.

Ігор Попов, заступник голови антикорупційного комітету ВР: Наші екзит-поли дуже професійні і доїзжають вони до села. Коли політики після виорів кажуть, що незадоволені результатами і рейтингами - все таки треба дивитися в дзеркало і розуміти, що політики десь не допрацювали.

Вадим Карасев, політолог: "Аграрна партія" - не партія села. Для професійнимх обранців є профсоюзи. Якщо вибори будуть 21 липня - зрозуміло, що тренди, які ми сьогодні бачимо фактично збережуться.