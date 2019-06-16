Часто неприятное ощущение в желудке возникает по многим причинам, и они не всегда связаны с приемом пищи. Но если нет таблеток под рукой - есть несколько способов, которые помогут справиться с тошнотой. Об этом пишет издание "Лайфхакер"

1. Не ложитесь

Когда вы лежите, желудочный сок может подняться по пищеводу, усиливая ощущение тошноты и дискомфорта. Из-за этого не советуют ложиться сразу после еды, особенно если вы страдаете кислотным рефлюксом. Также старайтесь не сжимать мышцы живота, чтобы не сдавливать желудок. Если вас тошнит, сядьте и двигайтесь как можно меньше.

2. Откройте окно или сядьте перед вентилятором

Так вы удалите от себя неприятные запахи и отвлечетесь. Свежий воздух облегчает тошноту. Именно поэтому те, кого укачивает в транспорте, стараются высунуться из окна.

3. Сделайте холодный компресс

При тошноте может подниматься температура. На несколько минут положите на шею сзади холодный компресс. Это поможет снизить температуру и успокоить тошноту.

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4. Глубоко дышите

Это особенно полезно, если тошнота вызвана стрессом или тревогой. Сделайте глубокий вдох через нос, задержите дыхание на три секунды и медленно выдохните. Повторите несколько раз.

5. Отвлекитесь

Чем больше вы думаете о тошноте, тем хуже себя чувствуете. Попробуйте отвлечься на книгу или фильм. Если вы на работе, сделайте несколько глубоких вдохов, а потом займитесь делом, которое давно откладывали, например написанием отчета.

6. Пейте больше жидкости

Тошнота может быть симптомом обезвоженности, но если выпить много жидкости за один раз, неприятные ощущения только усилятся. Пейте маленькими глотками в течение всего дня. Если простую воду пить не хочется, пейте воду с кусочками фруктов или чай без кофеина.

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7. Выпейте ромашковый чай

Ромашка - известное народное средство от тошноты. Кроме того, она успокаивает и помогает уснуть. Залейте столовую ложку цветков ромашки стаканом кипятка, дайте настояться пять минут и пейте.

8. Понюхайте лимон

В лимонах содержится полезная для пищеварения лимонная кислота. Если тошнота вызвана запором, теплая вода с лимонным соком поможет стимулировать кишечник. Только не перестарайтесь - излишнее количество лимонной кислоты может усилить тошноту.

Даже запах лимонов помогает избавиться от тошноты. Понюхайте эфирное масло или просто свежий разрезанный лимон.

9. Съешьте кусочек имбиря

Имбирь обладает противорвотными свойствами. При тошноте съешьте небольшой кусочек свежего или засахаренного имбиря или выпейте с ним чай.

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10. Заварите мяту

Примите мятные капсулы или выпейте мятный чай. Запах эфирного масла или свежих листьев мяты тоже помогает облегчить тошноту.

11. Не пейте газированные напитки

Газы в таких напитках могут вызвать вздутие живота и кислую отрыжку. А обилие сахара в них только усилит тошноту. Если кроме газированного напитка ничего нет, подождите, пока из него выйдут газы, и только потом пейте.

12. Не ешьте тяжелую пищу

Обычно для восстановления после тошноты советуют есть бананы, рис, яблочное пюре. Также можно съесть немного макарон без соуса, картофельного пюре, вареных яиц. Откажитесь от жареного, молочного, мяса и продуктов, богатых клетчаткой, пока тошнота не пройдет.

Если тошноту сопровождают другие симптомы, обратитесь к врачу. Например, тошнота и боль в груди могут быть признаком инфаркта. А тошнота и сильная головная боль или головокружение могут свидетельствовать о проблемах с нервной системой.

Обязательно обратитесь к врачу, если приступы тошноты не проходят в течение месяца или если ей сопутствует непонятная потеря веса.

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