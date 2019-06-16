Казахстан сколыхнуло мощное землетрясение [ Редактировать ]
В воскресенье, 16 июня, в Казахстане произошло землетрясение. Сейсмологи зафиксировали стихийное бедствие магнитудой 3,6, передает "УНН".
Эпицентр землетрясения располагался в 516 километрах на северо-восток от Алматы. Толчки были зарегистрированы в 19:31:53 по времени Нур-Султана.
Энергетический класс землетрясения - 9.2. Глубина залегания очага - 15 километров.
Ранее сообщалось, что в Азербайджане произошло извержение вулкана, а также Сербию сколыхнуло стихийное бедствие.
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