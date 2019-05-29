В Азербайджане произошло извержение вулкана [ Редактировать ]
В Шемахе, Азербайджан, вновь произошло извержение вулкана, передает "УНН".
Отмечается, что инцидент зафиксирован ночью в селе Даг Гейляр.
Выплеснувшаяся во время извержения вулкана грязь распространилась по окрестности. В настоящее время вулкан проявляет активность, наблюдается выплескивание грязи из жерла вулкана.
Ранее сообщалось, что в Индийском океане нашли источник загадочного шума, а также в порту Таиланда произошел взрыв.
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