У берегов Новой Зеландии произошло сильное землетрясение [ Редактировать ]
15 июня, у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,2. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).
Отмечается, что подземные толчки произошли 15 июня в 22.55 по времени UTC (16 июня 01.55 по киевскому времени).
Очаг стихии залегал на глубине 34,4 км, а эпицентр располагался на расстоянии в 103 км к северо-востоку от острова Л’Эсперанс.
Информации о жертвах или разрушениях нет.
Кроме того, в 21.56 по UTC (16 июня 00:56 по киевскому времени) у берегов островного королевства Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1.
Его эпицентр располагался в 97 км к северо-востоку от города Охонуа на острове Эуа, а очаг залегал на глубине десять км.
О возможных разрушениях, жертвах или угрозе цунами также не сообщалось.
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