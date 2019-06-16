"Срамота": Вера Брежнева нарвалась на критику [ Редактировать ]
Известная певица Вера Брежнева привыкла удивлять своих поклонников откровенными образами. Так, недавно в своем Instagram артистка опубликовала эффектное фото в блестящем боди.
"И пусть в моих поступках не было логики.. Я не умею жить по-другому" - написала в описании к фото звезда.
Фанаты не оценили пикантный образ Веры и раскритиковали ее в излишней откровенности: "Что за вульгарщина", "Застудишь! Юбку надень", "Срамота" - возмущались юзеры соцсети.
Ранее сообщалось, что Седокова снова нарвалась на критику, а также Ани Лорак показала нового возлюбленного.
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