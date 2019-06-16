Известная певица Вера Брежнева привыкла удивлять своих поклонников откровенными образами. Так, недавно в своем Instagram артистка опубликовала эффектное фото в блестящем боди.

"И пусть в моих поступках не было логики.. Я не умею жить по-другому" - написала в описании к фото звезда.

Фанаты не оценили пикантный образ Веры и раскритиковали ее в излишней откровенности: "Что за вульгарщина", "Застудишь! Юбку надень", "Срамота" - возмущались юзеры соцсети.

Ранее сообщалось, что Седокова снова нарвалась на критику, а также Ани Лорак показала нового возлюбленного.