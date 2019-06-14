Известная певица Ани Лорак после громкого развода с мужем и отцом ее ребенка Муратом Налчаджиоглу впервые показала фанатам лицо своего нового возлюбленного.

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Своей публикацией в Instagram подтвердила слухи о романе с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом, который младше ее на 15 лет. Близкий друг российского певца Егора Крида не частый пользователь социальных сетей, однако по старым записям на платформе Ask.fm можно определить, что ему примерно 26 лет.

Егор Глеб - украинец, до переезда в Москву жил в Киеве. По словам его друга Крида, вместе они создавали его хитовые треки.

В комментариях к фото, поклонники поздравили новоиспеченную пару, но были и те, кто оказался разочарован выбором Лорак. А самым часто задаваемым вопросом стал "А где Лазарев". Отметим, что Лорак также приписывали тайный роман с российским певцом Сергеем Лазаревым.

Раньше сообщалось о том, что Ани Лорак умилила поклонников семейным фото. А обнаженный муж Наташи Королевой ошарашил публику.