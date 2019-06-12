Вера Брежнева в белье поразила фигурой (фото) [ Редактировать ]
Популярная певица Вера Брежнева не перестает радовать фанатов своей фигурой. Так, артистка поделилась с подписчиками в Instagram фото, где она позирует в ванной перед зеркалом.
На фото Брежневой можно увидеть идеальную фигуру 37-летней артистки. "Когда сильно довольна собой после аква-аэробики", - подписала снимок звезда.
Напомним, ранее популярная певица Вера Брежнева ответила на слухи вокруг ее развода с супругом Константином Меладзе. Артистка призналась, что она живет в счастливом браке и призвала поклонников побольше верить фактам, а не вымыслам. Об этом она заявила в своей публикации в Instagram. Также смотрите, как Вера Брежнева устроила жаркие танцы в нижнем белье. А совсем недавно бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева покорила сеть новым стильным образом. Певица в своем Instagram опубликовала фото, на котором она позирует в коротком леопардовом платье.
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