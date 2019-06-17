"Я буду смотреть крикет": Тереза Мэй рассказала, чем займется после отставки [ Редактировать ]
Тереза Мэй, которая завершает свою деятельность на посту премьер-министра Великобритании, рассказала, чем планирует заниматься после отставки, сообщает телеканал Sky News.
По словам Мэй, она что продолжит работу в качестве парламентария. Свободное время Мэй посвятит своим неполитическим увлечениям.
"Я буду гулять со своим мужем, мне хотелось бы почаще готовить, и еще я смогу выделить больше времени для того, чтобы смотреть крикет", – сказала политик.
Тереза Мэй занимала пост премьер-министра Великобритании и пост лидера Консервативной партии с июля 2016 года. Она стала второй женщиной в истории, возглавившей британское правительство.
Напомним, 7 июня Мэй покинула пост лидера правящей Консервативной партии. Кресло премьер-министра она освободит после избрания нового главы тори в 20-х числах июля.
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