Тереза Мэй рассказала, чем будет заниматься, когда удет с поста премьера \ фото: NewsOne

Тереза Мэй, которая завершает свою деятельность на посту премьер-министра Великобритании, рассказала, чем планирует заниматься после отставки, сообщает телеканал Sky News.

По словам Мэй, она что продолжит работу в качестве парламентария. Свободное время Мэй посвятит своим неполитическим увлечениям.

"Я буду гулять со своим мужем, мне хотелось бы почаще готовить, и еще я смогу выделить больше времени для того, чтобы смотреть крикет", – сказала политик.

Тереза Мэй занимала пост премьер-министра Великобритании и пост лидера Консервативной партии с июля 2016 года. Она стала второй женщиной в истории, возглавившей британское правительство.

Напомним, 7 июня Мэй покинула пост лидера правящей Консервативной партии. Кресло премьер-министра она освободит после избрания нового главы тори в 20-х числах июля.