Об аромате мяты известно каждому. Многие добавляют ее в чай, блюда и напитки. Она придает особый вкус и аромат. Однако далеко не все знают, что есть и противопоказания к употреблению мяты. О них пишет politeka.net.

Злоупотреблять мятой не стоит беременным женщинам, людям с низким давлением, а также тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы или органов кровообращения.

Свойства мяты могут негативно повлиять на здоровье маленьких детей, а также мужчин, у которых мята может спровоцировать бесплодие.

Читайте также, кому нельзя есть молодую картошку. Смотрите, кому нельзя есть чеснок. Также мы писали, кому стоит отказаться от консервации.