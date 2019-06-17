Кому нельзя есть мяту [ Редактировать ]
Об аромате мяты известно каждому. Многие добавляют ее в чай, блюда и напитки. Она придает особый вкус и аромат. Однако далеко не все знают, что есть и противопоказания к употреблению мяты. О них пишет politeka.net.
Злоупотреблять мятой не стоит беременным женщинам, людям с низким давлением, а также тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы или органов кровообращения.
Свойства мяты могут негативно повлиять на здоровье маленьких детей, а также мужчин, у которых мята может спровоцировать бесплодие.
Читайте также, кому нельзя есть молодую картошку. Смотрите, кому нельзя есть чеснок. Также мы писали, кому стоит отказаться от консервации.
по теме
Какой овощ помогает избавиться от целлюлита
Эксперты заявили, что добавления в свой постоянный рацион всего одного овоща может помочь в избавлении от целлюлита
Кому нельзя есть окрошку
С приходом лета становится популярным такое блюдо, как окрошка
Что категорически запрещено греть в микроволновке
Микроволновая печь стала спасением для многих людей
Кому нельзя есть бананы
Банан - полезный, вкусный и сытный плод, который любят и дети, и взрослые
Кому нельзя есть овсянку
Мы привыкли к тому, что овсянка на завтрак - это правильно, вкусно, а главное - очень полезно