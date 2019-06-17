На трассе Киев-Одесса произошло жуткое ДТП: есть жертвы (фото) [ Редактировать ]
В понедельник ночью, 17 июня,на трассе Киев-Одесса произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, еще четверо госпитализированы. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области.
Авария произошла в 10-ти километрах от села Воробьевка Великомихайловского района.
Водитель автомобиля Lexus, который двигался в сторону Одессы, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине "ВАЗом".
"От удара последний выбросило на еще один легковой автомобиль, стоявший рядом", - сообщили в главке.
В результате аварии водитель и двое пассажиров автомобиля "ВАЗ" получили тяжелые травмы, от которых умерли по дороге в больницу. Еще один пассажир, а также водитель Lexus с двумя его пассажирами госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что в Киеве авто полицейский попало в страшное ДТП.
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