В понедельник ночью, 17 июня,на трассе Киев-Одесса произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, еще четверо госпитализированы. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области.

Авария произошла в 10-ти километрах от села Воробьевка Великомихайловского района.

Водитель автомобиля Lexus, который двигался в сторону Одессы, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине "ВАЗом".

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"От удара последний выбросило на еще один легковой автомобиль, стоявший рядом", - сообщили в главке.

В результате аварии водитель и двое пассажиров автомобиля "ВАЗ" получили тяжелые травмы, от которых умерли по дороге в больницу. Еще один пассажир, а также водитель Lexus с двумя его пассажирами госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Киеве авто полицейский попало в страшное ДТП.