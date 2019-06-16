В воскресенье, 16 июня, во Львове произошло ДТП, в котором погибла известная в прошлом гимнастка Любовь Рассихина. Спортсменка попала под колеса автомобиля. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы ФК "Карпаты" Юрий Назаркевич.

"У Привокзального рынка, на Городецкой, автомобиль наехал на Любовь Рассихину. Женщина шла на поезд, ехала к своей дочери. К сожалению, смерть наступила мгновенно. Мастеру спорта по гимнастике, судье международной категории Любовь Рассихиной было 77 лет и она несколько десятилетий возглавляла специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва при львовском СКА" - сообщает Назаркевич.

Фото: Юрий Назаркевич / facebook.com

Ранее сообщалось, что знаменитый футболист решился на эвтаназию.