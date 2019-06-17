Части тела разбросало по дороге: в Киеве самоубийцу разорвал грузовик [ Редактировать ]
В понедельник, 17 июня, в Киеве, возле станции метро "Берестейская", произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Водитель грузовика раздавил мужчину, который прыгнул с путепровода вниз. Части тела разбросало по дороге", - говорится в сообщении.
Грузовик ехал из центра города. Его тормозной путь составляет около 30 метров. Из-за случившегося есть ограничение в движении транспорта в районе ДТП.
На месте трагедии работает полиция.
Ранее сообщалось, что в Киеве авто полицейский попало в страшное ДТП.
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