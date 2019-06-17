В понедельник, 17 июня, в Киеве, возле станции метро "Берестейская", произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Водитель грузовика раздавил мужчину, который прыгнул с путепровода вниз. Части тела разбросало по дороге", - говорится в сообщении.

Грузовик ехал из центра города. Его тормозной путь составляет около 30 метров. Из-за случившегося есть ограничение в движении транспорта в районе ДТП.

На месте трагедии работает полиция.

Ранее сообщалось, что в Киеве авто полицейский попало в страшное ДТП.