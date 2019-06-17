Дружину прем'єра Ізраїля засудили до штрафу [ Редактировать ]
Дружину Ізраїльського прем'єра Сару Нетаніягу судили і визнали винною. Щоправда, вирок дуже м'який, хоч звинувачення цілком серйозні. Про подробиці цієї справи - розкаже Антон Готліб.
Вирок суду надто м'який - 55 тисяч шекелів штрафу. Це приблизно 15 тисяч доларів. Сару Нетаніягу, дружину голови уряду звинувачували в шахрайстві і зловживанні довірою. Мовляв, занадто вільно поводилася з державними коштами, виділеними на утримання резиденції прем'єра. Наприклад, замовляла їжу з дорогих ресторанів, хоча грошей на це передбачено не було. У резиденції є штатний кухар.
Це лише одна з багатьох кримінальних справ, в яких згадується прізвище Нетаніягу. Сам прем'єр фігурант чотирьох, його дружина ще двох. Але поки до суду дійшла лише ця. Решта в процесі розслідування, найближчим часом прокуратура має намір пред'явити звинувачення голові уряду.
Спочатку вимоги прокуратури були набагато суворіші. Сто тисяч доларів штрафу і звинувачення в розкраданнях. Але у ході розслідування звинувачення пом'якшувалися і в підсумку все закінчилося угодою. Це звичайна практика прокуратура послаблює свої вимоги, а підсудний визнає себе винним за деякими пунктами і отримує умовний термін або штраф. Якщо, звичайно, йдеться не про тяжкі злочини. Суд, у якого й так багато роботи, зазвичай угоду схвалює.
"Вирок означає, що особа, яка має доступ до державних коштів, не може ставитися до них як до своїх власних. Розтрата державних грошей у значних розмірах протягом декількох років всупереч правилам та інструкціям є кримінальним злочином, який передбачає конкретне фінансове покарання",- говорить Дженні Авні, державний обвинувач.
Врешті, найнеприємніше звинувачення у шахрайстві, з вироку зникло. Сам Нетаніягу, який всі кримінальні справи проти нього і дружини вважає провокаціями своїх політичних супротивників, привітав дружину і висловив надію, що й інші розслідування закінчаться так само.
"Сьогодні завершилося безглузде цькування, яке тривало 4 роки, через замовлену їжу. Ці гоніння коштували платникам податків мільйони шекелів. Я з великою повагою ставлюся до судів. Голова мирового суду в Єрусалимі, справедливо зауважив, що "кримінальний світ чужий Сарі", і постановив, що з її боку не було шахрайських дій. Сказав, що у всьому має бути міра. Кухарі запрошувалися для прийому гостей глави уряду і його дружини", - говорить Беньямін Нетаніягу, прем'єр-міністр Ізраїлю.
Втім, для самого Нетаніягу все тільки починається. Попереду - слухання з прокуратурою, де йому мають пред'явити звинувачення, причому за значно серйознішими статтями, ніж розтрата і зі значно серйознішими наслідками. І це в той момент, коли ось-ось мають відбутись позачергові вибори.
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