18 июня - 169-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 196 дней.

День устойчивой гастрономии. Цель праздник - сосредоточить внимание мирового сообщества на той роли, которую устойчивая гастрономия может сыграть в достижении целей в области устойчивого развития, в том числе за счет ускорения сельскохозяйственного развития, повышения продовольственной безопасности, улучшения питания людей, обеспечения устойчивого производства продовольствия и сохранения биоразнообразия.

Также 18 июня является Всемирным днем мотоциклиста. Этот праздник отмечается с 22 июля 1992 года. Тогда сразу в нескольких странах энтузиасты оставили автомобили в гаражах и отправились на работу на мотоциклах и скутерах.

До 2000 года подобные акции устраивались неформально, до 2008-го был выбран конкретный день - третья среда июля. Позже праздник перенесли на третий понедельник июня, потому что именно в это время наиболее благоприятные климатические условия для мотоциклистов всего мира.

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Именины сегодня отмечают: Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Гордей, Дмитрий, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Николай, Павел, Петр, Федор.

18 июня отмечали Дорофеев день. В православной церкви почитается память святого Дорофея, который, согласно историческим сведениям, проживал в III-IV веках на территории финикийского города Тира, где служил епископом.

Народные приметы на 18 июня:

Хорошая погода на день Дорофея - будет хороший урожай зерна.

Ветер 18 июня дует с восточной стороны - лето будет ветреным и дождливым.

Много пустоцвета на огурцах - нужно было совершить один важный обряд. Так, хозяйка волокла 18 июня в огород ногой старый лапоть и бросала в огурцы, приговаривая: "Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись". Согласно поверьям, эти действия 18 июня позволяли получить урожай от следующих посадок.

Если выполоть все сорняки утром на Дорофея, то они, по примете, больше не появятся.

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