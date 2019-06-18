Він перебував при владі близько року

Експрезидент Єгипту помер у залі суду. Мухамед Мурсі знепритомнів і помер під час слухання його справи за звинуваченням у шпигунстві. Мурсі перший президент Єгипту, обраний на всенародному голосуванні.

Він перебував при владі близько року. Посаду покинув через масові протести військових на чолі з нинішнім главою держави.

Відтоді отримав кілька тюремних вироків, зокрема за шпигунство на користь Катару, а також за розправу над протестувальниками.