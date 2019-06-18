Експрезидент Єгипту помер у залі суду [ Редактировать ]
Експрезидент Єгипту помер у залі суду. Мухамед Мурсі знепритомнів і помер під час слухання його справи за звинуваченням у шпигунстві. Мурсі перший президент Єгипту, обраний на всенародному голосуванні.
Він перебував при владі близько року. Посаду покинув через масові протести військових на чолі з нинішнім главою держави.
Відтоді отримав кілька тюремних вироків, зокрема за шпигунство на користь Катару, а також за розправу над протестувальниками.
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