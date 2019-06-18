Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин во время Согласительного совета заявил, что комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности не будет поддерживать увольнение Юрия Луценко с должности Генерального прокурора. Причина - отсутствие законных оснований для его увольнения, передает УНН.

"Комитет и подкомитет, который сегодня рассматривал (представление об увольнении Луценко с должности Генпрокурора - ред.), категорически против того, чтобы рассматривать это представление на заседании комитета. Он ссылается четко на две нормы, которые есть в законе о Генеральной прокуратуре, по которым генпрокурор освобождается от должности указом президента с согласия Верховной Рады в связи с подачей заявления об увольнении - он ее не подал - значит, нет. И второе - на основании представления квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия. Есть КДКП выводов - президент не пригласил", - отметил Кожемякин.

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По его словам, 90% членов комитета не будут голосовать за представление об увольнении Луценко, которое составлено без указания причин увольнения Генпрокурора.

"Это правовой нигилизм", - прокомментировал нардеп соответствующее представление, обращаясь к представителю президента в парламенте Руслана Стефанчук.

При этом он предложил вынести этот вопрос сразу на рассмотрение в сессионном зале.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил руководство Госуправделами. Также мы писали о том, что президент Украины уволил заместителя главы Службы безопасности Украины с должности.