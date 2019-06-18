Дочь Поляковой экстренно госпитализировали: что произошло [ Редактировать ]
Дочь скандальной украинской артистки Оли Поляковой Машу забрала скорая помощь. Фотодокозательство было опубликовано на странице Маши в популярной социальной сети.
Известно, что эти выходные дочь Поляковой провела не вместе со своей семьей, а в Днепре. Там Маша принимала участие в конференции блогеров.
На своей странице в Маша активно рассказывала о своем досуге в Днепре. Но вот один из снимков поверг в шок подписчиков юной знаменитости.
Раньше сообщалось о том, что дочь скандальной украинской артистки Оли Поляковой Машу жестоко раскритиковалиподписчики в сети. Девочка опубликовала милое фото с "ушками" на голове и пирожным в руках, в ответ на это поклонники подростка вылили на нее ведро негатива, указав на ошибки в тексте и недостатки во внешности.
А также дочь Поляковой шокировала новым фото.
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