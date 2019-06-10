Дочь скандальной украинской артистки Оли Поляковой Машу жестоко раскритиковали подписчики в сети. Девочка опубликовала милое фото с "ушками" на голове и пирожным в руках, в ответ на это поклонники подростка вылили на нее ведро негатива, указав на ошибки в тексте и недостатки во внешности.

"Кто вам больше нравится кошки или собаки, мне лично собаки хотя если посмотреть на меня то можно подумать что кошки", - подписала фото Маша.

Подписчики девочки не перестают комментировать это фото:

"Маш, я отлично к тебе отношусь, но ты можешь правильно писать? Где твоя грамматика? Ты же уже взрослая?!", "О, Боже, страшная", "Какая ты милая и няшная", "Не слушаете этих коров. Вы супер", "Машенька, какая же ты красивая", "О боже, страшная", "ужас, сколько ошибок, глупая!".

Сама же мать Полякова прокомментировала фото дочери так: "Шо ты уже жуешь?".

Раньше сообщалось о том, что дочь Поляковой шокировала новым фото. А также украинская певица Оля Полякова заявила, что идет в политику и создает свою партию.