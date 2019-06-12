Эпатажная украинская певица Оля Полякова решила сделать громкое заявление о домогательствах в шоу-бизнесе. Об этом она рассказала журналистам "Сегодня".

"Я с этим (гендерной дискриминацией - ред) сталкивалась постоянно. В том же шоу-бизнесе некоторые дядьки-продюсеры хотели меня посадить на коленки, а лучше сразу под стол. Это даже не гендерная дискриминация, а чистой воды домогательства", - рассказала артистка.

Полякова также добавила, что никогда прежде не рассказывала вслух о таких ситуациях, но убедила, что непременно сделает это.

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"Я о них еще, кстати, никогда не говорила вслух, но, поверьте, я это сделаю. И назову конкретные имена, которые знают все! И которые это делали со всеми, многие через них прошли", - убедила певица.

Оля Полякова уверена, что это будет грандиозный скандал. Но она заявит об этом всему миру.

"Безусловно, это будет масштабный скандал, но боюсь, что из-за того, что у нас настолько патриархальное общество - опять же, этим людям ничего не будет. Все подумают, мол, а что тут такого? Ну поприставал к симпатичной барышне, ну и плевать, что он женат и у него есть дети", - высказалась знаменитость.

Раньше сообщалось о том, что дочь Поляковой шокировала новым фото. А также украинская певица Оля Полякова заявила, что идет в политику и создает свою партию.