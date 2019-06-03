Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша часто радует подписчиков новыми фото. В этот раз девочка опубликовала фото с концерта, на котором сама выступала.

"Сегодня выложу видео с концерта, ждете", - подписала фото Маша.

Однако мнения поклонников девочки разделились одни писали, как хороша малышка, а другие - о том, что Маша выглядит совсем не на 14 лет.

"Звездочка наша", "На Джамалу здесь похожа", "Ты очень красивая и классно поешь", "Выглядишь лет на 30 тут", - комментировали подписчики.

Раньше сообщалось о том, что дочь Поляковой ошарашила заявлением. А также Оля Полякова идет в политику