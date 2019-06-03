"Выглядишь лет на 30": дочь Поляковой шокировала новым фото [ Редактировать ]
Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша часто радует подписчиков новыми фото. В этот раз девочка опубликовала фото с концерта, на котором сама выступала.
"Сегодня выложу видео с концерта, ждете", - подписала фото Маша.
Однако мнения поклонников девочки разделились одни писали, как хороша малышка, а другие - о том, что Маша выглядит совсем не на 14 лет.
"Звездочка наша", "На Джамалу здесь похожа", "Ты очень красивая и классно поешь", "Выглядишь лет на 30 тут", - комментировали подписчики.
Раньше сообщалось о том, что дочь Поляковой ошарашила заявлением. А также Оля Полякова идет в политику
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