Так народный депутат, сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал заявление лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова о том, что готовится законодательная база, которая в течение года позволит открыть рынок земли.

"Заявление команды Зеленского о продаже земли - это катастрофа национального масштаба. Представитель лидирующей по всем соцопросам партии сказал четко и ясно: мы хотим продать землю Украины. Таким образом, можно утверждать: сегодня все надежды, которые мы возлагали на рынок земли, рушатся", - подчеркнул Вадим Рабинович.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" уверен: если власти позволить сегодня продажу земли – "этого нам не простят десятки поколений".

"Если мы отдадим большинство в парламенте партии Зеленского, которая сказала честно, что она будет делать, – у нас не будет даже земли. Те воровали деньги, разваливали промышленность, а эти хотят землю", – возмутился народный депутат.

Политик рассказал, откуда взялось такое решение – "это давно внедряет так называемая "группа Сороса".

"Я хочу, чтобы все понимали: план тотальной скупки украинской земли давно вынашивают на Западе – это "план Сороса". Внедрив к нам своих людей, они операцию по продаже земли проворачивали несколько раз, но тщетно. И вот сегодня к власти пришла "группа Сороса", которая понимает, что в полностью разворованной Украине самое ценное, что можно вывести – это земля Украины. Послушайте сами – Зеленский повторяет то, что жадно говорили при Порошенко: "давайте продадим землю". И под видом всех этих рассказов и басен нас хотят полностью лишить земли – её скупят одни иностранцы, а нам не останется ни клаптика земли. Неужели вы верите в то, что граждане Украины при сегодняшнем материальном положении смогут что-то купить? Нет! Поэтому сегодня происходит самое страшное из всего, что могло произойти – то, чего мы боялись", – возмутился оппозиционный политик.

Вадим Рабинович призвал всех объединиться и независимо от политических пристрастий не дать продать землю Украины.

«Надо очнуться и сказать себе следующее: мы правильно проголосовали за Зеленского на президентских выборах для того, чтобы свалить "гидру" Порошенко. Сегодня нам надо забыть уже об этой команде, потому что она продаст страну. Нам надо голосовать теперь не сердцем, как на президентских выборах, а головой: "да" – за реальный мир, и категорическое "нет" продаже земли", – призвал украинцев Вадим Рабинович.