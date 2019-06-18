Известный украинский певец Сергей Бабкин в четвертый раз стал отцом. Его супруга, известная танцовщица, Снежана с утра родила музыканту сына.

Известно, что ребенок появился на свет в 9:52 в частном киевском роддоме. Снежана Бабкина и новорожденный мальчик чувствуют себя хорошо.

Читайте также Обнаженные Бабкины растрогали поклонников историей о будущем ребенке (фото)

Для своей любимой Сергей Бабкин подготовил романтический сюрприз. В день рождения сына он опубликовал в сети черно-белое видео, в котором зачитал чувственный стихотворение.

Раньше сообщалось о том, что украинский певец и музыкант Сергей Бабкин продолжает удивлять поклонников неожиданными изменениями в своем имидже. Так, певец опубликовал новые снимки на своей странице в Instagram, где он предстал в новом образе - с седыми волосами и бородой.