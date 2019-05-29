Сергей и Снежана Бабкины ждут пополнения в семье - третьего ребенка. Пара уверенна, что это будет мальчик.

Сергей опубликовал разкошное фото в соцсети и написал:

"Я мечтал о мальчике. Это честно. Думал о нем, каким он будет. А все началось четыре года назад, когда Снежка увидела сон. Она плавала в открытом океане, и рядом с ней из глубины начало что-то подниматься на поверхность. Вынырнул мальчик. Он был полностью белый. Волосы и кожа, как у ангела. Она спросила его: "Кто ты?", А он ответил: "Я твой" и назвал свое имя. И оно очень неожиданное и невероятно красивое. Музыкальное, поэтическое, певческое, лирическое и историческое. Могу сказать только то, что оно имеет древнееврейских и Древнегреческий происхождения".

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