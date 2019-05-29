Обнаженные Бабкины растрогали поклонников историей о будущем ребенке (фото) [ Редактировать ]
Сергей и Снежана Бабкины ждут пополнения в семье - третьего ребенка. Пара уверенна, что это будет мальчик.
Сергей опубликовал разкошное фото в соцсети и написал:
"Я мечтал о мальчике. Это честно. Думал о нем, каким он будет. А все началось четыре года назад, когда Снежка увидела сон. Она плавала в открытом океане, и рядом с ней из глубины начало что-то подниматься на поверхность. Вынырнул мальчик. Он был полностью белый. Волосы и кожа, как у ангела. Она спросила его: "Кто ты?", А он ответил: "Я твой" и назвал свое имя. И оно очень неожиданное и невероятно красивое. Музыкальное, поэтическое, певческое, лирическое и историческое. Могу сказать только то, что оно имеет древнееврейских и Древнегреческий происхождения".
“Я мріяв про хлопчика. Це чесно. Думав про нього, яким він буде. А все почалося чотири роки тому, коли Снєжка побачила сон. Вона плавала у відкритому океані, й поруч з нею з глибини почало щось підійматися на поверхню. Виринув хлопчик. Він був повністю білий. Волосся та шкіра, як у янгола. Вона спитала його: «Хто ти?», а він відповів: «Я твій» і назвав своє ім’я. І воно дуже несподіване і неймовірно красиве. Музичне, поетичне, співоче, ліричне та історичне. Можу сказати тільки те, що воно має древньоєврейське і древньогрецьке походження.” Повне iнтерв’ю в профiлi 👆🏻 Photo: @catrin_nikola MUA: @lyanayarygina Hair: @makeupmeacademy Producing: @esilep @jetsetterua ❤️
Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)
Раньше сообщалось о том, что Сергей Бабкин шокировал сменой имиджа
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