Победитель "Евровидения": что известно о Дункане Лоуренсе [ Редактировать ]
На завершившемся песенном конкурсе "Евровидение" победу одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов. Песня Arcade получила высокие оценки как от профессионального жюри, так и от телезрителей. Что известно о 24-летнем Дункане Лоуренсе и почему именно на его победу ставили букмекеры.
Настоящее имя певца - Дункан Де Моор. Он из тех людей, которых называют прирожденными музыкантами. Свою группу Slick&Suited Дункан создал еще во время учебы в Рок Академии - очень известной музыкальной школе в Тилбурге.
В 2014 году Дункан участвовал в шоу талантов "Голос" и покорил жюри очень сильным и приятным вокалом. Для слепого прослушивания исполнитель выбрал песню Эда Ширана "Пой" и заставил обернуться к себе троих из четверых судей. В тот раз в шоу Лоуренс не победил, но запомнился публике как очень яркий участник.
Пока "Аркада" поднималась в европейских чартах, другая песня Лоуренса неожиданно стала хитом в Южной Корее. Дункан выступил автором слов для песни "Closer" ("Ближе"), и исполнители - дуэт TVXQ - вырвались на первые позиции в рейтингах.
Песня Arcade, которая прозвучала на "Евровидении", для Дункана - очень личная. Говорится в ней о близком человеке, который ушел из жизни очень молодым. Лоуренс нашел слова, чтобы рассказать о собственных глубоких переживаниях, и публика оценила эту искренность.
Несколько лет назад Лоуренс признался, что является частью ЛГБТК-сообщества. Себя певец относит к бисексуалам и гордится, что все-таки решился на "каминг-аут".
"Признание - это было лучшее, что я когда-либо делал в своей жизни… После этого я влюбился. Я нашел своего человека пару месяцев назад", - рассказывал Лоуренс в интервью незадолго до конкурса.
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