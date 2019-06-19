Мужчина изнасиловал 6-летнюю дочь сожительницы [ Редактировать ]
В Запорожской области изнасиловали 6-летнего ребенка своей сожительницы. Об этом сообщил Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
"В полицию Запорожской области обратилась молодая женщина, 1997 г.р., с заявлением о том, что по месту жительства в поселке ее сожитель, 2001 г.р., неестественным путем изнасиловал ее малолетнюю дочь 2013 г.р." - написал Аброськин.
По словам заявительницы, на момент преступления она находилась на лечении в больнице.
"В настоящее время полицией принимаются меры по задержанию подонка и проведению необходимой проверки", - отметил Аброськин.
Ранее сообщалось, что в Полтавской области 42-летний мужчина избил, а затем изнасиловал свою пожилую мать. Под Одессой изнасиловали беременную.
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