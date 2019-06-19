В Запорожской области изнасиловали 6-летнего ребенка своей сожительницы. Об этом сообщил Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"В полицию Запорожской области обратилась молодая женщина, 1997 г.р., с заявлением о том, что по месту жительства в поселке ее сожитель, 2001 г.р., неестественным путем изнасиловал ее малолетнюю дочь 2013 г.р." - написал Аброськин.

По словам заявительницы, на момент преступления она находилась на лечении в больнице.

"В настоящее время полицией принимаются меры по задержанию подонка и проведению необходимой проверки", - отметил Аброськин.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области 42-летний мужчина избил, а затем изнасиловал свою пожилую мать. Под Одессой изнасиловали беременную.