Под Полтавой мужчина избил и изнасиловал 62-летнюю мать [ Редактировать ]
В Полтавской области 42-летний мужчина избил, а затем изнасиловал свою пожилую мать. Об этом сообщает прокуратура Полтавской области.
Известно, что 42-летний мужчина, ранее отбывал наказание в исправительной колонии по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего".
Когда мужчина освободился - он вернулся домой к матери. В ходе празднования сын предложил матери начать половой акт, а когда она отказалось, мужчина нанес ей пару ударов по лицу и изнасиловал.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления по статье "изнасилование". Прокуратура выбрала меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что в столичной маршрутке зверски избили женщину, а также что в Кривом Роге работник выпал из кабины и погиб.
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