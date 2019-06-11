Под Одессой неизвестный мужчина изнасиловал 18-летнюю девушку. Об этом сообщает Национальная полиция Одесской области.

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Известно, что в полицию обратилась потерпевшая и сообщила, что ее изнасиловал неизвестный мужчина. Известно, что потерпевшая приехала в гости к подруге из соседнего региона.

Сообщается, что вечером девушки в компании мужчин отдыхали в кафе. Один из них предложил провести девушку домой, но по дороге он оттащил ее на пустырь и, угрожая физической расправой, изнасиловал.

Злоумышленником оказался ранее судимый 26-летний парень. Он был ранее судимым за аналогичное преступление.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области 42-летний мужчина избил, а затем изнасиловал свою пожилую мать.