Под Одессой изнасиловали беременную [ Редактировать ]
Под Одессой неизвестный мужчина изнасиловал 18-летнюю девушку. Об этом сообщает Национальная полиция Одесской области.
Известно, что в полицию обратилась потерпевшая и сообщила, что ее изнасиловал неизвестный мужчина. Известно, что потерпевшая приехала в гости к подруге из соседнего региона.
Сообщается, что вечером девушки в компании мужчин отдыхали в кафе. Один из них предложил провести девушку домой, но по дороге он оттащил ее на пустырь и, угрожая физической расправой, изнасиловал.
Злоумышленником оказался ранее судимый 26-летний парень. Он был ранее судимым за аналогичное преступление.
Ранее сообщалось, что в Полтавской области 42-летний мужчина избил, а затем изнасиловал свою пожилую мать.
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