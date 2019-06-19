В Киеве на Столичном шоссе в направлении Корчеватого и Выдубычей произошло жуткое ДТП. Движение парализовано. Об этом сообщает журналист "Подробностей".

На данный момент информации о пострадавших нет, детали происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области в страшном ДТП погибли три человека, двое из них - дети. Также недавно в Киеве на Столичном шоссе произошла смертельная авария. По дороге на свадьбу к знакомым погибла молодая девушка, авария произошла с участием автомобилей Daewoo Lanos, Volkswagen Passat, Honda Accord и Hyundai ix35. Машины двигались в направлении выезда из Киева.