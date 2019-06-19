На Столичном шоссе произошло жуткое ДТП: движение парализовано (фото) [ Редактировать ]
В Киеве на Столичном шоссе в направлении Корчеватого и Выдубычей произошло жуткое ДТП. Движение парализовано. Об этом сообщает журналист "Подробностей".
На данный момент информации о пострадавших нет, детали происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области в страшном ДТП погибли три человека, двое из них - дети. Также недавно в Киеве на Столичном шоссе произошла смертельная авария. По дороге на свадьбу к знакомым погибла молодая девушка, авария произошла с участием автомобилей Daewoo Lanos, Volkswagen Passat, Honda Accord и Hyundai ix35. Машины двигались в направлении выезда из Киева.
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