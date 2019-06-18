В Херсонской области в страшном ДТП погибли три человека, двое из них - дети. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Известно, что водитель съехал в канал, в результате чего погибли три человека, двое из них - дети 2002 и 2014 г.р. Отмечается, что 17 июня около 10 часов дня в ГСЧС поступила информация об исчезновении трех человек, вблизи села Магдалиновка Чаплинского района.

"16 июня водитель легкового автомобиля, двигаясь по автодороге не справился с управлением и допустил съезд в Перекопский канал. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека, мужчина (1984 г.р.) и 2 ребенка (2002 г.р. и 2014 г.р.), тела погибших достали из воды", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что киевлянка погибла в жутком ДТП по дороге на свадьбу.