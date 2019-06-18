Под Херсоном в страшном ДТП погибли дети [ Редактировать ]
В Херсонской области в страшном ДТП погибли три человека, двое из них - дети. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Известно, что водитель съехал в канал, в результате чего погибли три человека, двое из них - дети 2002 и 2014 г.р. Отмечается, что 17 июня около 10 часов дня в ГСЧС поступила информация об исчезновении трех человек, вблизи села Магдалиновка Чаплинского района.
"16 июня водитель легкового автомобиля, двигаясь по автодороге не справился с управлением и допустил съезд в Перекопский канал. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека, мужчина (1984 г.р.) и 2 ребенка (2002 г.р. и 2014 г.р.), тела погибших достали из воды", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что киевлянка погибла в жутком ДТП по дороге на свадьбу.
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