Зеленский предложил кандидатов в губернаторы [ Редактировать ]
В среду, 19 июня, президент Украины Владимир Зеленский внес на согласование Кабинету министров пять кандидатур на должности глав областных государственных администраций. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман заявил на заседании правительства.
На следующем заседании Кабмин намерен принять решение о возможном их назначении.
Кабмин считает, что поданные кандидатуры необходимо изучить и лишь через неделю принимать решение о назначении или отклонении. Гройсман заявил, что прежде необходимо ознакомится с прошлым кандидатов, их заслугами и планами на будущее развитие областей и страны в целом.
Информации о именах кандидатов на посты глав ОГА пока нет.
Ранее Зеленский подписал 15 указов на увольнение губернаторов. Позже президент назначил временных губернаторов.
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