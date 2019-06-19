В среду, 19 июня, президент Украины Владимир Зеленский внес на согласование Кабинету министров пять кандидатур на должности глав областных государственных администраций. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман заявил на заседании правительства.

На следующем заседании Кабмин намерен принять решение о возможном их назначении.

Кабмин считает, что поданные кандидатуры необходимо изучить и лишь через неделю принимать решение о назначении или отклонении. Гройсман заявил, что прежде необходимо ознакомится с прошлым кандидатов, их заслугами и планами на будущее развитие областей и страны в целом.

Информации о именах кандидатов на посты глав ОГА пока нет.

Ранее Зеленский подписал 15 указов на увольнение губернаторов. Позже президент назначил временных губернаторов.