Зеленский назначил временных губернаторов [ Редактировать ]
Владимир Зеленский подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности председателей Одесской и Полтавской ОГА. Соответствующий указ опубликован на сайте президента
Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областных государственных администраций (ОГА). .
Указом от 14 июня временно и.о. главы Одесской ОГА назначена заместитель главы Одесской ОГА Светлана Шаталова. Вторым указом временно и.о. главы Полтавской ОГА назначен первый заместитель руководителя Полтавской ОГА Олег Пругло.
Напомним, ранее Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ. Изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении. Также Зеленский назначил первого помощника президента.
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