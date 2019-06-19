Благодаря популярным веб-сервисам пользователи Facebook могут без особых трудностей скачивать видео. Для этого необходимо скопировать ссылку на нужное видео и вставить в любой из веб-сервисов, предназначенных для загрузки видео из соцсетей.

Популярные веб-сервисы:

Video Grabber;

TubeOffline;

9xbuddy;

KeepVid;

SaveFrom;

YooDownload;

VideoGrabby.

Ранеес ообщалось, как добавить видео на YouTube с iPhone, а также как заблокировать контакт в Viber. Также недавно мы говорили о том, что Facebook заблокировал всю политическую рекламу в Украине. А Google дал сбой по всему миру.