Как скачать видео из Facebook [ Редактировать ]
Благодаря популярным веб-сервисам пользователи Facebook могут без особых трудностей скачивать видео. Для этого необходимо скопировать ссылку на нужное видео и вставить в любой из веб-сервисов, предназначенных для загрузки видео из соцсетей.
Популярные веб-сервисы:
- Video Grabber;
- TubeOffline;
- 9xbuddy;
- KeepVid;
- SaveFrom;
- YooDownload;
- VideoGrabby.
Ранеес ообщалось, как добавить видео на YouTube с iPhone, а также как заблокировать контакт в Viber. Также недавно мы говорили о том, что Facebook заблокировал всю политическую рекламу в Украине. А Google дал сбой по всему миру.
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