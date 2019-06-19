Совсем недавно в Viber появилась возможность блокировать пользователей и таким образом отправлять их в "черный список".

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Как заблокировать контакт в Viber

Есть несколько способов, как заблокировать в Viber контакт:

1. Если на телефон пришло сообщение от неизвестного номера, рядом с диалоговым окном можно будет выбрать одну из функций - добавить контакт в свой список, или его заблокировать.

2. Можно заблокировать контакт также через группу. Для этого нужно выбрать группу, передвинуть экран влево и выбрать "блокировать".

3. Заблокировать контакт в Viber, который присутствует в списке контактов, можно таким способом: экран с разделом контактного листа сдвинуть влево и нажать кнопку "заблокировать". Другой метод представляет собой блокировку контакта через настройки. В настройках нужно зайти в раздел "конфиденциальность", затем открыть список заблокированных номеров и вписать нужный номер контакта вручную.

Ранее сообщалось, как добавить контакт в Viber.