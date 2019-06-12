Как добавить видео на YouTube с iPhone [ Редактировать ]
Многие пользователи сети хотя бы раз задавались вопросом: как добавлять видео на YouTube. Все очень просто, однако, порядок действий на компьютере и смартфоне немного отличается.
Примечательно, что можно сразу снять видео и загрузить его на YouTube.
Как добавить видео в приложении YouTube для iOS:
1. Войдите в аккаунт в приложении и выберите нужный канал;
2. Нажмите на значок камеры (он находится в верхней части главной страницы);
3. Добавьте нужное видео;
- если хотите начать запись - нажмите на значок камеры;
- чтобы добавить готовое видео - выберите его в списке.
4. Напишите заголовок и описание (длина заголовка - не выше 100 символов, описания - 5000 символов);
5. Задайте параметры доступа;
6. Нажмите "Добавить".
Напомним, ранее сообщалось, как скрыть номер в Telegram.
по теме
Как скрыть номер в Telegram
Многие пользователи мессенджеров регулярно задаются вопросом: как скрыть номер в Telegram?
На фестивалі "Відеожара" українські блогери ділилися секретами свого успіху
Вони захоплюють інформаційний світ - успішні відеоблогери зібралися на фестиваль "Відеожара" у Києві та розкрили свої секрети
Гігантів IT-індустрії підозрюють у зловживаннях з персональними даними користувачів
Невдоволення технологічними гігантами наростало давно, але тепер проти них об'єдналися всі - і американський президент, і конгресмени, і самі користувачі
В Facebook появится собственная криптовалюта
Facebook к концу июня готовится запустить собственную криптовалюту
YouTube ввел запрет на прямые трансляции
YouTube ужесточил правила в отношении несовершеннолетних пользователей, получив новые обвинения в эксплуатации детей