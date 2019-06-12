Как добавить видео на YouTube с iPhone Фото: Pixabay

Многие пользователи сети хотя бы раз задавались вопросом: как добавлять видео на YouTube. Все очень просто, однако, порядок действий на компьютере и смартфоне немного отличается.

Примечательно, что можно сразу снять видео и загрузить его на YouTube.

Как добавить видео в приложении YouTube для iOS:

1. Войдите в аккаунт в приложении и выберите нужный канал;

2. Нажмите на значок камеры (он находится в верхней части главной страницы);

3. Добавьте нужное видео;

если хотите начать запись - нажмите на значок камеры;

чтобы добавить готовое видео - выберите его в списке.

4. Напишите заголовок и описание (длина заголовка - не выше 100 символов, описания - 5000 символов);

5. Задайте параметры доступа;

6. Нажмите "Добавить".

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