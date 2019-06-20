Розслідування катастрофи МН-17 стане темою розмови європейських лідерів і на саміті ЄС, що сьогодні стартує у Брюсселі. Окрім того обговорять ситуацію на сході України і довкола Азовського моря.

Як очікується, європейські керманичі ще на півроку продовжать санкції проти Росії, запроваджені 2014 після анексії Криму. І вкотре закликатимуть Москву звільнити захоплених українських моряків і забезпечити вільний прохід через Керченську протоку.