У Брюсселі обговорять розслідування катастрофи авіарейсу МН-17 [ Редактировать ]
Розслідування катастрофи МН-17 стане темою розмови європейських лідерів і на саміті ЄС, що сьогодні стартує у Брюсселі. Окрім того обговорять ситуацію на сході України і довкола Азовського моря.
Як очікується, європейські керманичі ще на півроку продовжать санкції проти Росії, запроваджені 2014 після анексії Криму. І вкотре закликатимуть Москву звільнити захоплених українських моряків і забезпечити вільний прохід через Керченську протоку.
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