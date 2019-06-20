Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый закон №6350 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки". Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Документ был возвращен с подписью от президента 19 июня.

Законом предусмотрено, что лицам, которые усыновили ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, предоставляется одноразовый оплачиваемый отпуск в связи с усыновлением ребенка продолжительностью 56 календарных дней. При этом при усыновлении двух и более детей предоставляется 70 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней после вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка.

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Подчеркивается, что такой отпуск предоставляется при условии, что заявление о его предоставлении поступило не позднее трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка.

Кроме того, определяется, что лицам, усыновившим ребенка (или одновременно двух и более детей), предоставляется отпуск по уходу за ребенком (детьми) на условиях и в порядке, установленных статьями 179 и 181 настоящего кодекса. Так, в случае усыновления ребенка (детей) супругами указанные отпуска предоставляются одному из них на их усмотрение.

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