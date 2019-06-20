Зеленский подписал первый закон [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый закон №6350 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки". Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Документ был возвращен с подписью от президента 19 июня.
Законом предусмотрено, что лицам, которые усыновили ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, предоставляется одноразовый оплачиваемый отпуск в связи с усыновлением ребенка продолжительностью 56 календарных дней. При этом при усыновлении двух и более детей предоставляется 70 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней после вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка.
Подчеркивается, что такой отпуск предоставляется при условии, что заявление о его предоставлении поступило не позднее трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка.
Кроме того, определяется, что лицам, усыновившим ребенка (или одновременно двух и более детей), предоставляется отпуск по уходу за ребенком (детьми) на условиях и в порядке, установленных статьями 179 и 181 настоящего кодекса. Так, в случае усыновления ребенка (детей) супругами указанные отпуска предоставляются одному из них на их усмотрение.
Смотрите также видео, как Зеленский показал свой кабинет.
по теме
Ні дня без кадрових ротацій: минув перший місяць президентства Зеленського
На носі місяць президентства Володимира Зеленського. І це, певно, найдивніший перший місяць серед усіх президентів нашої держави
Закон об импичменте президента: Парубий подписал документ
Парубий подписал законопроект об импичменте президента Украины
Володимир Зеленський ініціював процедуру звільнення очільників ГПУ та МЗС
Про початок процедури звільнення генпрокурора Юрія Луценко, міністра закордонних справ Павла Клімкіна та дев'ятьох посадовців СБУ повідомили в Адміністрації Президента
Розпуск Парламенту: Володимир Зеленський зробив заяву
Володимир Зеленський виступив з промовою в залі суду. Президент заявив, що рішення про розпуск Ради повністю відповідає закону, до того ж, цього хочуть самі українці, адже рівень довіри до Парламенту нижчий 4 відсотків
У Пентагоні заявили про зацікавленість в наданні допомоги Україні
У 2020 тільки в бюджеті американського військового відомства закладено 250 мільйонів доларів для військової допомоги Україні