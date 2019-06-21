В пятницу, 21 июня, в Украине ожидаются дожди, с градом и ветром до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозу Укргидрометцентра, в течение суток 21 июня в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным синоптиков, в течение дня из-за дождей ожидается повышение уровня воды в реках Закарпатской области с возможным формированием значительного склонного и местного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков.

Также сообщается, что до 23 июня вода в реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) может подняться на 0,5 - 1,5 м.

Ранее сообщалось, что синоптик дал неожиданный прогноз на лето 2019.